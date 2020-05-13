Trakya'da 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.
Maske taktıkları gözlenen çocuklar doyasıya eğlendi.
Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.
İkiz çocuklarını dışarı çıkaran Hatice Çağlar, çocukların yaklaşık 1,5 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldıklarını söyledi.
Dışarı çıkan çocukların mutlu olduğunu ifade eden Çağlar, "Sevindik, çocuklar da çok mutlu oldu. Kalabalık da yok. Evimize yürüyüş mesafesindeyiz. Önlemimizi de aldık." dedi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olan Özlem Yar da yaklaşık 2 ay sonra çocukları dışarı çıkardıklarını, her ne kadar önlem alsalar da yine de tedirgin olduklarını belirtti.
Sağlıkçı olarak bazı şeyleri görünce çok daha dikkatli davrandığını anlatan Yar, "Ben vatandaşlarımıza evde kalmalarını öneriyorum. İnşallah biraz daha sabır ve gayretle eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.
Çocuklardan Emine Zeynep Yar da dışarı çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.
Ailesiyle dışarıya çıkan 10 yaşındaki Seymen Dişdiş, parkta oynamayı, uçurtma uçurtmayı özlediğini söyledi.
Dişdiş, uzun bir aradan sonra evden çıktığını, çok mutlu olduğunu ve annesiyle bir süre gezeceğini belirtti.
12 yaşındaki Arda Yağız Çanlı da uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını, bugün dışarıya çıkarak doyasıya eğleneceğini ifade etti.
Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.
,Özgün Tiran,Mesut Karaduman
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