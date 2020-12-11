Trakya çiftçisi yağışlı günleri bekliyor

Zaman zaman bahar havasının etkili olduğu Trakya'da son yağışlar, çiftçiye "can suyu" olmadı.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgenin yeterli seviyede yağış almaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.
Yağışların ekili buğday ve arpaya fazla bir etkisinin olmadığını, kuraklığın devam ettiğini anlatan Şaylan, şöyle konuştu:
"Bu sene yem bitkisi çok ekildi. Arpa ekimi çok oldu. Kuraklık çiftçimizin, hayvancımızın belini büküyor. Sıcak havalar bizim için iyi değil. Kış mevsimini yaşamamız lazım. Ürünlerin belirli zamanlarda karın altında kalması lazım ki yeterli verime ulaşsın. Kış ayında yaz ve ilkbaharı yaşıyoruz. Çiftçi ve üretici için iyi bir hava değil. İnşallah en kısa zamanda yeterli yağış görülür."
- "Trakya çiftçisinin beklediği sadece yağış"
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da bölgede son 2 gündür görülen yağışın yeterli seviyede olmadığını, bu yağışların tarlalarda ürünün çıkmayan bölümlerine iyi gelebileceğini belirterek, "Bu az yağmurlar ile ne baraj ne nehir seviyemiz düzelir. Öncelikle toprağın doyuma ulaşması lazım. Trakya çiftçisinin beklediği sadece yağış. İnşallah o da hayırlısı ile kısa zamanda düşer diye umuyorum. Beklentimiz iyi bir yağışın bölgemizde görülmesi." diye konuştu.
Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da Kırklareli ve Edirne gibi Tekirdağ'a da az miktarda yağışın düştüğünü bildirerek, "Yağışlar yetersiz, bekliyoruz. Kurak bir yıl geçiriyoruz, kaynaklar bile kurudu. Kar lazım, yağış lazım. Bunlar, olmazsa olmazımızdır. Trakya çiftçisi olarak umudumuz yağış." ifadelerini kullandı.
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