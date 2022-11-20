Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen seçmelere 2009 doğumlu Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan amatör futbolcular katıldı.

Yapılan seçmelerde oluşturulan karma takımlar arasında maçlar oynandı.

TFF Trakya Bölge Sorumlusu Kamil Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmeler sayesinde milli takım futbolcu bilgi havuzunun oluşturulduğunu söyledi.

Seçmelerde gençlerin performanslarının ölçüldüğünü ifade eden Doygun, milli takıma seçilen sporcuların yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacağını belirtti.

Haberin görseli TFF'den alınmıştır.