AA

Traktörüne bağladığı aparatla 12 yıldır mahallenin yollarını kardan temizliyor



- Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, traktörünün arkasına bağladığı kar küreme aparatıyla 12 yıldır araçların giremediği yolları kardan arındırıyor - Uyar: - "Devletimiz yollarımızı sürekli açıyor. Ben de belediye araçlarının giremediği dar sokakları, hayvan otlatma yerlerini, patika yolları, garaj önlerini kardan temizliyorum"

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, 12 yıldır traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla mahalledeki dar sokakları, yolları temizleyerek halka hizmet ediyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Özalp ilçesine 13 kilometre mesafedeki Mahmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, traktörünün arkasına bağladığı kar küreme aparatıyla belediye ekiplerinin giremediği dar sokakları, patika yolları ve evlerin önünü kardan temizliyor.

Mahalle sakinlerinin talep ettiği yerleri ve çocukların oyun alanlarını da temizleyen Uyar, çoğu zaman araçlarıyla yolda kalanların yardımına koşuyor.

- "Sıkıntı yaşamasınlar diye yapıyorum"

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için gece gündüz çalıştığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Devletimiz yollarımızı sürekli açıyor. Ben de belediye araçlarının giremediği dar sokakları, hayvan otlatma yerlerini, patika yolları, garaj önlerini kardan temizliyorum. Bu yıl ilçemize ve mahallemize çok kar yağdı. Bu nedenle yoğun bir mevsim yaşadık. 12 yıldır komşularıma ve mahalleye hizmet amacıyla bu çalışmayı yapıyorum. Herhangi bir maddi destek talep etmiyorum."

- "Muhtar olmadan önce de yapıyordu"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çağlayan, muhtarın uzun süredir mahalle içindeki yolları ve istedikleri yerleri temizlediğini belirtti.

Uyar'ın muhtar olmadan önce de bu çalışmayı yaptığını anlatan Çağlayan, "Her kış traktörüyle yollarımızı temizliyor. Onun sayesinde evlerin çevresini ara sokakları temizlerken sıkıntı yaşamıyoruz. Allah ondan razı olsun. Biz çok memnunuz." diye konuştu.