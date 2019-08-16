Alınan bilgiye göre, Muhammet Çegen (49) idaresindeki 81 DA 165 plakalı traktör, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere köyündeki bir fındık bahçesinde devrildi.

AA'nın haberine göre traktörün altında kalan Çegen, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Çegen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.