Traktörle tır çarpıştı: 2 yaralı - KIRŞEHİR

İsmail Kangur idaresindeki 38 JR 603 tır, Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarındaki kavşakta, Çetin Parlak yönetimindeki 01 RK 885 plakalı traktörle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, buğday ekili tarlaya devrildi. Tırdaki elektrik kablolarının saçıldığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."