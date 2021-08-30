Traktörle gezinti feci bitti

Bursa'da 15 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, öğle saatlerinde Keles ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki İsa Yavuz, evin bahçesinde gezdiği traktörün kontrolünü kaybedip, 3 metrelik setten aşağıya düştü. Yavuz, traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İsa Yavuz'un cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.