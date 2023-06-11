Adıyaman'da, traktör ile çarpışan otomobildeki genç kadın öldü, eşi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özen (34) yönetimindeki otomobil ile Mesut Yılmaz'ın kullandığı plakası bilinmeyen traktör çarpıştı.

Kazada otomobildeki Emine Özen (29) hayatını kaybetti, sürücü eşi Özen yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Traktör sürücü Yılmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.