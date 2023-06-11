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Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

Adıyaman'da, traktör ile çarpışan otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki Emine Özen hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Özen yaralandı

Giriş: 11.06.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Traktörle çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı! - En son haberler
DHA

Adıyaman'da, traktör ile çarpışan otomobildeki genç kadın öldü, eşi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özen (34) yönetimindeki otomobil ile Mesut Yılmaz'ın kullandığı plakası bilinmeyen traktör çarpıştı.

Kazada otomobildeki Emine Özen (29) hayatını kaybetti, sürücü eşi Özen yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Traktör sürücü Yılmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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