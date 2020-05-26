Kaza, Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre kısıtlama olmasına rağmen, 32 yaşındaki Halil İbrahim E., kendisine ait traktöre aile üyesi 9 kişiyi de alarak bayram gezmesine çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bir süre sonra traktör, taşlık yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan aynı aileden Ayşe (27),Sabriye (65),Muhammed Mustafa (12),Zekiye Sena K., Güllü Nur (9) Mustafa (16),Faik (14) ve Kübra E. (10) yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.