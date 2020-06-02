Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü - AKSARAY

Yunus Emre Güneş (17) idaresindeki 68 ABJ 975 plakalı motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında Refik Topal (39) yönetimindeki 68 AAD 202 plakalı traktöre arkadan çarptı.Kazada, motosiklet sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.İncelemenin ardından Güneş'in cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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