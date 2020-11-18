Traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı

Karahüyük Mahallesi'nde, Akşehir istikametinden Konya yönüne doğru seyir halindeki Ali K. (57) idaresindeki 42 UD 692 plakalı motosiklet ile Sefer Ç'nin (57) kullandığı 42 UM 129 plakalı motosiklet, Gürcan A'nın yönetimindeki 42 D 3472 plakalı traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı.

Kazada, motorsiklet sürücüleri ağır yaralandı.

Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali K, Konya'ya sevk edilirken hayatını kaybetti. Diğer yaralı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, traktör sürüsücü Gürcan A'yı gözaltına aldı.