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        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörden düşen çocuk öldü

        Amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

        Aksaray'da, amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Ahmet Yaşar Dinç, hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:14
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        Traktörden düşen çocuk öldü
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        Aksaray'da, traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç (7), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenikent beldesinde meydana geldi. Veli Dinç, eşi Güllü, yengesi Gülbahar ve yeğeni Ahmet Yaşar Dinç ile birlikte tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı.

        Bu sırada traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç, yaralandı. Ailesi tarafından araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet Yaşar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Oğlunun ölüm haberini alan Gülbahar Dinç sinir krizi geçirdi.

        Amca Veli Dinç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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