Traktör ve otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - AKSARAY

AA

Ağaçören ilçesindeki ev ile iş yerlerinden elektronik eşya, hayvan, otomobil ve traktör hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Ağaçören Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen Emrah G. (32),Emrah G. (27),İbrahim A. (33) ve yabancı uyruklu Ogtay M. (23) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim A. cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı, Emrah G, Ogtay M. ve Emrah G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, başka kişiye satılan çalıntı traktörle otomobil sahiplerine teslim edildi.