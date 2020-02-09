AA

Ağırlıklı olarak tarım teknolojilerinin sergilendiği Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda en büyük ilgiyi traktörler görüyor.

Traktör firmaları yılın ilk büyük tarım fuarında ürünleri, kampanyaları ve yeni modellerini tanıtıyor.

Geçen yıl iç piyasadaki daralma nedeniyle ihracata ağırlık veren sektör temsilcileri, bu yıl ise iç satışların yükseleceğini öngörüyor.

"FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ"

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, AA muhabirine, fuarın çok hareketli geçtiğini söyledi.

Yeni ürün, yeni model ve finansman kampanyalarıyla fuara katıldıklarını aktaran Akyüz, firma olarak 2019'da 22 bin 705 traktör üretimi yaptıklarını, bunun da pazarın yüzde 80'ine denk geldiğini ifade etti.

Türk ekonomisine inandıklarını ve değer kattıklarını belirten Akyüz, "Geçen yıl 15 bin 207 traktör ihracatı yaptık. Türkiye'den ihraç edilen 10 traktörden 9'u bizim fabrikalarımızdan çıktı." dedi.

Kapasite açısından Adapazarı Erenler'deki fabrikalarının Avrupa'nın en büyük traktör fabrikası olduğunu belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"2019'un sonlarına doğru gelen faiz indirimi piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu. Yıl sonundaki ivmenin daha yukarı olduğunu gördük. Yeni yıla güzel haberle başladık. Çiftçinin gelirini doğrudan etkileyen tarım desteklemeleri 2019'da 16,2 milyar lira olurken 2020 bütçesinde 22 milyar liraya çıktı. Bunu çok olumlu görüyoruz. Bunun yanında tarımsal kredi faiz oranı 3 Ocak'ta yüzde 9'a indi."

İHRACATTA DA BÜYÜME HEDEFİ

Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da 2019'daki daralmaya rağmen pazar paylarını yüzde 27 artırdıklarını, 2020'de de faizlerin düşmesiyle bir hareketliliğin başladığını aktardı.

Kosova, "Satış tahminleri mart ayında daha da netleşir ancak şu an için işler iyi gözüküyor. Tarım, traktör sektörü hareketli gözüküyor. Çiftçi alım kararını artık ertelemeyi bıraktı. Yatırım yapılabilecek bir sene olarak görüyor. Bu nedenle de bu yılın iyi geçeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Firma olarak ihracatta yüzde 103 büyüdüklerini belirten Kosova, "Bu sene de ihracatta yaklaşık yüzde 50 artış düşünüyoruz. Bunun için de yeni ülkelere özel traktörler üretmeye çalışıyoruz. Ar-Ge ekibini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz." dedi.