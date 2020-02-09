09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağırlıklı olarak tarım teknolojilerinin sergilendiği Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda en büyük ilgiyi traktörler görüyor.
Traktör firmaları yılın ilk büyük tarım fuarında ürünleri, kampanyaları ve yeni modellerini tanıtıyor.
Geçen yıl iç piyasadaki daralma nedeniyle ihracata ağırlık veren sektör temsilcileri, bu yıl ise iç satışların yükseleceğini öngörüyor.
"FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ"
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, AA muhabirine, fuarın çok hareketli geçtiğini söyledi.
Yeni ürün, yeni model ve finansman kampanyalarıyla fuara katıldıklarını aktaran Akyüz, firma olarak 2019'da 22 bin 705 traktör üretimi yaptıklarını, bunun da pazarın yüzde 80'ine denk geldiğini ifade etti.
Türk ekonomisine inandıklarını ve değer kattıklarını belirten Akyüz, "Geçen yıl 15 bin 207 traktör ihracatı yaptık. Türkiye'den ihraç edilen 10 traktörden 9'u bizim fabrikalarımızdan çıktı." dedi.
Kapasite açısından Adapazarı Erenler'deki fabrikalarının Avrupa'nın en büyük traktör fabrikası olduğunu belirten Akyüz, şöyle konuştu:
"2019'un sonlarına doğru gelen faiz indirimi piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu. Yıl sonundaki ivmenin daha yukarı olduğunu gördük. Yeni yıla güzel haberle başladık. Çiftçinin gelirini doğrudan etkileyen tarım desteklemeleri 2019'da 16,2 milyar lira olurken 2020 bütçesinde 22 milyar liraya çıktı. Bunu çok olumlu görüyoruz. Bunun yanında tarımsal kredi faiz oranı 3 Ocak'ta yüzde 9'a indi."
İHRACATTA DA BÜYÜME HEDEFİ
Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da 2019'daki daralmaya rağmen pazar paylarını yüzde 27 artırdıklarını, 2020'de de faizlerin düşmesiyle bir hareketliliğin başladığını aktardı.
Kosova, "Satış tahminleri mart ayında daha da netleşir ancak şu an için işler iyi gözüküyor. Tarım, traktör sektörü hareketli gözüküyor. Çiftçi alım kararını artık ertelemeyi bıraktı. Yatırım yapılabilecek bir sene olarak görüyor. Bu nedenle de bu yılın iyi geçeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Firma olarak ihracatta yüzde 103 büyüdüklerini belirten Kosova, "Bu sene de ihracatta yaklaşık yüzde 50 artış düşünüyoruz. Bunun için de yeni ülkelere özel traktörler üretmeye çalışıyoruz. Ar-Ge ekibini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!