Traktör römorkunda yaşayan aileye AFAD yardım etti

Karabağlar Yaylası mevkisinde Mehmet Ali Ünal'a (52) ait müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan 3 kişilik aile, traktör römorkunda yaşamaya başladı. Durumdan haberdar olan Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla aileye yardım yapıldı.

Bölgeye, AFAD ekipleri tarafından konteyner ev kurularak aile için sıcak yuva oluşturuldu.

Konteynerin anahtarını teslim alan Ünal, yardımları ve destekleri için Vali Tavlı ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.