Traktör pazarında büyüme beklentisi

Traktör üreticisi TürkTraktör, ocak-eylül döneminde üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla artırdı, ihracatta ise 11 bin adedi geçti.
TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde tarımsal üretimin daha da önemli hale geldiğini söyledi.
Canbeyli, TürkTraktör'ün de 1954'ten beri en yeni teknolojilerle donatılmış traktörleri ürettiğini belirterek, çiftçilerin bir aplikasyon üzerinde tarımsal faaliyetlerine destek olabilecek uygulamaları geliştirdiklerini ifade etti.
Türkiye traktör pazarının 2018-2019 döneminde daraldığını ancak 2020 yılında yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Canbeyli, "Türkiye traktör pazarı, 2020 yılında 45 bin seviyelerine yükseldi. Bu yıl da Türkiye traktör pazarının 60-65 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türkiye, traktörde önemli bir pazar. Hindistan, ABD ve Çin'den sonra Türkiye dünyanın dördüncü büyük pazarı. Özü itibarıyla bir tarım ülkesiyiz. Biz de TürkTraktör olarak bu büyük pazar içinde önemli yer tutuyoruz. Türkiye'de satılan her iki traktörden biri TürkTraktör çatısı altında üretiliyor. Eylül sonu itibarıyla üretimde 35 bin adede ulaştık. Bu üretimle geçen yılın ilk 9 ayına göre üretim adedimizi yüzde 60'ın üzerinde artırma başarısını elde ettik. İç piyasa satışlarında da yüzde 80'lerin üzerinde bir artış gerçekleştirdik" dedi.
Canbeyli, Türkiye'nin traktör ve ekipman ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ocak-eylül döneminde yüzde 25'in üzerinde artış kaydettiği bilgisini verdi.
Canbeyli, "TürkTraktör olarak Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını biz gerçekleştiriyoruz. Bizim ihracatımız 9'uncu ay sonu itibarıyla 11 bin adedi geçti. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 15 bin adedin üzerine çıkacağını şimdiden görüyoruz. Türkiye'nin toplam traktör ihracatı ise 17-18 bin seviyesinde görülüyor" dedi.
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