DHA

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Kızılalan mevkiinde meydana geldi. İbrahim Yılmaz yönetimindeki 33 NUM 29 plakalı traktör, Ahmet Acar idaresindeki 33 C 4029 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

ihbar üzerine kaza yerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 7 kişi ile traktör sürücüsü, ambulanslar ile ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.