Traktör ile tarım aleti arasında can verdi

İHA

Niğde'de, traktör ile tarım aleti arasına sıkışan çiftçi Yasin V. (38) yaşamını yitirdi.

Merkez Karaltı Beldesi'nde meydana gelen olayda, Yasin V., traktörüne tarım aleti takmaya çalıştığı sırada kepçeyle traktör arasına sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yasin V. ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.