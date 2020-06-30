Traktör devrildi: 3 yaralı - SAMSUN

AA

Alınan bilgiye göre, Özkan Ertural (32) idaresindeki 59 PA 151 plakalı traktör, Ekinpınar Mahallesi kırsalında devrildi.Kazada sürücü ile traktörde bulunan oğlu Yunus Emre ve yeğeni Batuhan Ertural (12) yaralandı.Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Batuhan Ertural ambulans helikopter, Özkan Ertural ise kara yoluyla Samsun'daki hastanelere sevk edildi.