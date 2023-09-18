Traktör devrildi: 2 çocuk öldü

Samsun'da devrilen traktördeki 2 çocuk öldü
Samsun'da, traktörün devrilmesi sonucu 2 çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 18.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:14
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Görkem Ç. (17) yönetimindeki traktör, Çorakdere Mahallesi Kuz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Görkem Ç. ile yanında bulunan Emirhan A. (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.