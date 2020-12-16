DHA

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüsü yenen Akif Şafak, karantina sürecinin bitmesinin ardından, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı. 45 K 1782 plakalı traktörü ile tarlasına doğru seyir halinde olan Şafak, patika ve dik bir yolda traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, Şafak traktörün altına kaldı.

Kazayı gören mahalleli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri,,yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ )ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şafak'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.