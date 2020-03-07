Trajik bir hikâye

Onur Şenay'ın yeni oyunu 'Seyirci'nin prömiyeri yapıldı. Oyun, bir saat tamircisinin trajik hayatını sahneye taşıyor

Onur Şenay'ın Tiyatro Şenay tarafından sahnelenen 'Seyirci'nin Gayrettepe Kats Sahne'de prömiyerini yapıldı. Şenay'ın bir saat tamircisini canlandırdığı oyunun yazarı Kaan Erkam. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği 'Seyirci', yaşamayı kendi seçmeyen, küçük bir dükkanda, daha doğrusu küçük bir mezarda, mutsuz küçük hayatını sadece seyrederek geçiren bir saat tamircisinin trajik hayat hikâyesi anlatılıyor.

Onur Şenay, 'Seyirci' için "Bu oyuna için çok uzun zamandır çalışıyorduk. Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen hikâyesiyle seyirciye sürprizler sunan ve sahnede üç ayrı dekorda oynan bir oyun. Biz bir saatçiyi ve saatçi dükkanını tasarlarken gerçek bir saat ustasından danışmanlık bile aldık. Tek kişilik oyuna çok emeği geçen var" yorumunda bulundu.