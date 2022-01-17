Trafo yanında cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, elektrik trafosunun yanında ölü olarak bulundu.

Olay, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bulunan Şato piknik alanında meydana geldi. Elektrik trafosunun yanında bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, isminin Murat Durmuş (41) olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Murat Durmuş'un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durmuş'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.