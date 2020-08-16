Trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü - OSMANİYE

AA

Yeni Mahalle'de Cebelibereket Anadolu Lisesi yakınında bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Trafonun patlama riskine karşın bölgede güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.Yangın nedeniyle 2 mahallede yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.