Trafo merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı - DENİZLİ

AA

Kervansaray Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında trafo merkezinde hasar oluşurken, Bağbaşı, Zeytinköy, Kervansaray, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan mahallelerine elektrik verilemediği öğrenildi.