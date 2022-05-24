Trafo direğinde asılı kaldı

Kırsal mahallelerde elektrik tamiratı yapan H.T., iddiaya göre arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan 12 metrelik trafo direğine çıktı. Bir süre sonra elektrik çarpan H.T., direkte asılı kaldı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T. itfaiye ekiplerinin çıkardığı vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Şokta olduğu belirtilen H.T. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.