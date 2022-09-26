Trafikte zurnalı yolculuk

DHA

İstanbul'da, TEM'de yoğun trafikte ilerleyen hafif ticari araçtaki bir kişi, yoğun trafikte zurnayla adeta mini konser verdi. Konseri görüntüleyen sürücünün, "Sen olmasan bu trafik çekilmez" şeklinde seslendiği duyuldu.

Görüntüler, cumartesi öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı, Anadolu istikametinde ilerleyen araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yolda ilerleyen hafif ticari araçta sürücünün yanında, ön koltukta oturan bir kişi, zurna çaldı. Yoğun trafikteki diğer sürücüleri tebessüm ettiren mini konseri görüntüleyen sürücünün "Sen olmasan bu trafik çekilmez" şeklinde seslendiği duyuldu.

Araç köprüden geçerek ilerlerken, zurna konseri devam etti.