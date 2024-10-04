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        Haberler Gündem Güncel Trafikte yumruklu 'yol verme' kavgası | Son dakika haberleri

        Trafikte yumruklu 'yol verme' kavgası

        Bursa'da trafikte iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücüye yumruk attı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:14
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        • 1

          Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

          Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        • 2

          Sürücülerden biri aracından inerek önündeki otomobilin yanına gitti. Penreden otomobilin sürücüsüne yumruk attı.

          Tarafları araya giren diğer sürücüler sakinleştirdi.

        • 3

          Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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