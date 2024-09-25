Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Bursa'da bir otomobil yolda kaputu açık bir şekilde ilerledi. Trafikteki korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 25.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:33
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Yolu ilginç anlara sahne oldu.
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Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolda ön kaputu açık bir şekilde ilerledi.
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Çevredekilerin kornalı uyarılarına da aldırış etmeyen otomobil sürücüsü yoluna devam etti.
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Trafikteki o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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