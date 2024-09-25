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        Haberler Gündem Güncel Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi | Son dakika haberleri

        Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi

        Bursa'da bir otomobil yolda kaputu açık bir şekilde ilerledi. Trafikteki korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:33
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          Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Yolu ilginç anlara sahne oldu.

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          Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolda ön kaputu açık bir şekilde ilerledi.

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          Çevredekilerin kornalı uyarılarına da aldırış etmeyen otomobil sürücüsü yoluna devam etti. 

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          Trafikteki o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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