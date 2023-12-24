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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte tehlike saçtı! O anlar görüntülendi

        Trafikte tehlike saçtı! O anlar görüntülendi

        Beylikdüzü'nden Avcılar trafikte kapısı açık ilerleyen otomobil, yüksek sesle müzik açarak yeni yılı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:22
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        Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
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        Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne D-100 karayolunda ilerleyen üç otomobil trafikte yeni yıl kutlaması yaptı.

        Trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülenen otomobil sürücüsü, uzun süre kapısı açık ilerledi. Kapıya monte edilen hoparlörlerden müzik sesini de açan sürücü zaman zaman şerit değiştirdi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Diğer iki aracın da şerit değiştirdiği anlar trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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