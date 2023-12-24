Trafikte tehlike saçtı! O anlar görüntülendi

REKLAM advertisement1

Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne D-100 karayolunda ilerleyen üç otomobil trafikte yeni yıl kutlaması yaptı.

Trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülenen otomobil sürücüsü, uzun süre kapısı açık ilerledi. Kapıya monte edilen hoparlörlerden müzik sesini de açan sürücü zaman zaman şerit değiştirdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Diğer iki aracın da şerit değiştirdiği anlar trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.