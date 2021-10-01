Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran tutuklu 2 sanık tahliye edildi

AA

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Biçeroğlu'ndan şikayetçi oldukları için "müşteki" sıfatları da bulunan tutuklu sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar'a, bulundukları cezaevinden teknik aksaklıklar nedeniyle bağlanılamadı.

Sanıkların ve müştekinin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Biçeroğlu'nun avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatları da müvekkilerinin tahliyesini talep etti.

Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunsa da yargılamanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin toplanmış olması, toplanmayan delile etki etme ihtimallerinin bulunmaması, tutukluluktan beklenen faydanın sağlandığının değerlendirilmesi ve verilecek olası cezanın infaz yasası kapsamındaki durumu dikkate alınarak iki sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, müştekinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı hususunda raporun 2 Ocak 2022'de Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra beklenilmesine karar verdi.

Önceki celse alınan ara karar gereği Biçeroğlu'nun çene tedavisi gördüğüne dair hastaneden istenen raporların gönderilmesinin beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Mart 2022'ye erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz'da, sürücü Doğukan Serdar ile arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtiliyor.

Tartışma sırasında sanıkların Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri, savunmalarında da darp suçunu kabul ettikleri kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mahiyette olmadığı, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.