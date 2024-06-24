Trafikte silahlı tartışma kurgu çıktı

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.

GÖRÜNTÜLER KURGU ÇIKTI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından yaptıkları araştırmada, görüntüde silah teşhirinde bulunan sürücünün Z.E. olduğunu belirleyerek, bu kişiye ve kask kamerasıyla görüntüyü kaydeden motosikletliye ulaştı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 kişinin, görüntüyü sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için çektiklerini, silahın ise kurusıkı tabanca olduğunu söyledikleri belirtildi.

Ayrıca, Z.E. hakkında ruhsatsız olduğu anlaşılan kurusıkı tabancayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.