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        Haberler Gündem Güncel Trafikte korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti | Son dakika haberleri

        Trafikte korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü aynasını kırmasına sinirlendiği motosiklet sürücüsüne silah çekti. Korku dolu anlar kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:45
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        Aynasını kıran motosikletliye silah çekti
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        İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.

        Aynası zarar gören otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü.

        Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı sürücüye doğrulttu. O anlar kameraya yansıdı.

        Polis, sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın kurgu olduğu da iddia edildi.

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        #trafikte kavga
        #bursa inegöl
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