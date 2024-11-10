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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, bıçaklayan serbest, mahalleden 6 tutuklu | Son dakika haberleri

        Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, bıçaklayan serbest, mahalleden 6 tutuklu

        Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada Selahattin B. (37) ile Fatih B.'yi (31) bıçaklayıp mahallelinin linç girişimine maruz kalan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi. Darp edildiği sırada bayıldığı öğrenilen Mert C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:01
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        Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleli linç girişiminde bulundu
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        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen mahalle sakinlerinden Selahattin B.’nin kardeşi Sefa B. ile olayda bıçaklanan Fatih B., Saim D., Rauf K., Tuncay Ö. ve Eren T. tutuklandı. Serkan A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Tutuklama kararının ardından şüphelilerin yakınları, adliye binası önünde bıçaklayanın serbest bırakılıp kendi yakınlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, tutuklananları adliye binasından çıkardığı sırada, ailelerinin görüşme isteğine izin vermeyince gerginlik yaşandı.

        Öte yandan serbest bırakılan Mert C.’nin tedavisinin süreceği öğrenildi.

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