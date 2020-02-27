Trafikte kavga! Bir sürücü o anları çekti! Trafikte yumruk yumruğa!

DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü.

VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.