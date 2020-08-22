Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemİstanbulTrafikte kadın sürücüye saldıran şahıs karşılık görünce aracına sığındı

Trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs karşılık görünce aracına sığınmaya çalıştı

İstanbul'da kadın sürücüye saldıran adam karşılık görünce neye uğradığına şaşırdı. Tokat attığı kadının karşılık vermesi üzerine aracına kaçan adam etraftakilerin araya girmesiyle yakayı son anda kurtarabildi...

22.08.2020 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer

İstanbul'un ilçesi Sarıyer bugün çok ilginç bir sokak kavgasına şahit oldu. Kadın sürücü ile yol verme tartışması yapan adam önce sözlü ardından fiziki şiddete başvurdu. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın sürücüye tokat atan adam attığına atacağına pişman oldu.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre tekvandocu olduğu öğrenilen F.Z. isimli kadın aracında iki çocuğu ile evine dönerken yokuşta karşıdan gelen sürücü ile yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine aracından inen kadın, karşısındaki adamdan şiddet görünce olanlar oldu. Sokak o anda adeta bir boks ringine dönüştü.

ATTIĞI TOKATIN KARŞILIĞINI GÖRÜNCE

O.G. aracından inerek tartıştığı kadın sürücü F.Z'ye tokat attı. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadın karşılık vermekte gecikmedi. Bu kez şaşırma sırası erkek sürücüdeydi. Beklemediği bir darbeyle sarsılan adam el frenini çekmeyi unuttuğu aracına hamle yaparak olay yerinden kaçmak istedi.

ARACINA BİNEREK HIZLA UZAKLAŞTI

Tekvandocu olduğu öğrenilen Z.K. araca binmesine engel olduğu adamı burnundan sıkıp, tokat attı ve aracını tekmelemeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen kadın aracına dönerken erkek sürücü de olay yerinden uzaklaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Herkes kullanıyor... Dikkat! Uyarı geldi: Riskli
Herkes kullanıyor... Dikkat! Uyarı geldi: Riskli
O da 'Feritze'ydi' Ona bir de şimdi bakın
O da 'Feritze'ydi' Ona bir de şimdi bakın
Her satırı ibretlik! Yoğun bakım doktoru anlattı...
Her satırı ibretlik! Yoğun bakım doktoru anlattı...
İstanbul'da şoke eden görüntü... İğne atsan yere düşmez!
İstanbul'da şoke eden görüntü... İğne atsan yere düşmez!
Fethiye'deki orman yangını kontrol altında
Fethiye'deki orman yangını kontrol altında
Pencereden girdikleri evi yaktılar
Pencereden girdikleri evi yaktılar
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de piknik alanları kısıtlaması
İzmir'de piknik alanları kısıtlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X