Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un ilçesi Sarıyer bugün çok ilginç bir sokak kavgasına şahit oldu. Kadın sürücü ile yol verme tartışması yapan adam önce sözlü ardından fiziki şiddete başvurdu. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın sürücüye tokat atan adam attığına atacağına pişman oldu.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre tekvandocu olduğu öğrenilen F.Z. isimli kadın aracında iki çocuğu ile evine dönerken yokuşta karşıdan gelen sürücü ile yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine aracından inen kadın, karşısındaki adamdan şiddet görünce olanlar oldu. Sokak o anda adeta bir boks ringine dönüştü.

ATTIĞI TOKATIN KARŞILIĞINI GÖRÜNCE

O.G. aracından inerek tartıştığı kadın sürücü F.Z'ye tokat attı. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadın karşılık vermekte gecikmedi. Bu kez şaşırma sırası erkek sürücüdeydi. Beklemediği bir darbeyle sarsılan adam el frenini çekmeyi unuttuğu aracına hamle yaparak olay yerinden kaçmak istedi.

ARACINA BİNEREK HIZLA UZAKLAŞTI

Tekvandocu olduğu öğrenilen Z.K. araca binmesine engel olduğu adamı burnundan sıkıp, tokat attı ve aracını tekmelemeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen kadın aracına dönerken erkek sürücü de olay yerinden uzaklaştı.