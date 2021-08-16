Yol verme kavgası! Trafikte akılalmaz olay!

İstanbul Ümraniye, Küçüksu Caddesi'nde dün öğle saatlerinde otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.