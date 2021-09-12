Trafikte dehşet! Aileye dehşeti yaşattı

DHA

Olay dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Psikolog Uğur Balkoca, eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak otomobilleriyle parka gittikleri sırada Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edilmiş ardından sürücü Kurt tarafından taşlı saldırıya uğramışlardı.

DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili çalışma başlatırken, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı iddia edilen saldırganın İETT'de görevli şoför olduğu, saldırıya uğrayan Uğur Balkoca'nın da yine İBB bünyesinde psikologluk yaptığı ortaya çıktı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Kağıthane'de dün yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" konuları ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

11.09.2021 tarihi saat 18.50 sıralarında Kâğıthane ilçesi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde kavga olduğu bilgisi üzerine adrese geçilmiş, yapılan kontrolde; trafik esnasında iki araç içerisinde bulunan O.K., N.İ. ve U.B., D.B. isimli şahısların aralarında yol verme yüzünden kavga çıktığı, yaşanan tartışma sonrasında kavganın büyüdüğü ve O.K. isimli şahsın karşı tarafın araç camına yerden aldığı taşı attığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.