Trafikte 'cam silme' tartışması ölümle bitti

AA

Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası Kavşağında Ümit Özdemir (45), henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; Özdemir, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün, "aracının camını silip zorla para isteme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında Özdemir'e çarptığı iddia edildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.