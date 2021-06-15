Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),ağır hasar kayıtlı araçlara yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı, ağır hasar kaydı bulunan yaklaşık 2 milyon aracın trafikte dolaştığına dikkat çeken TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, kaza sonrasında hasar alan ve ağır hasar kaydı işlenen bu araçların, onarım aşamalarında ve tekrar trafiğe çıkışında hiçbir denetime tabii tutulmadığını söyledi.
Ünaldı, "Tüm sektörü baz aldığımızda, yaklaşık 25 bin araç onarımı yapan tamirhane ve servis merkezi mevcut. Bu sayının 1.500’e yakını yetkili servis, 4 bini özel oto servisi, 20 bine yakını tamirhane olarak hizmet veriyor. 4 bin adet özel oto servisinden, sadece 812'sinin TSE 12047 ve 709’unun TS 13168 belgesi mevcut. TSE belgesi olmayan, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip kalifiye eleman çalıştırmayan oto servislerinin, ağır hasar kaydı işlenen hasarlı araçları onarması can güvenliği nedeniyle yasaklanmalıdır. Onarım sonrası araçların detaylı şekilde teknik kontrolünü ise TSE belgeli oto ekspertiz noktaları ve TÜV muayene istasyonlarında yapılması, trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynayacaktır" dedi.
Ünaldı, ağır hasar kayıtlı araçların birçoğunun standart dışı parçalarla, yetersiz teknik ekipmanla, eğitimsiz elemanlar tarafından merdiven altı tamirhanelerde onarıldığını bildirdi.
Hiçbir denetime tabii tutulmayan bu araçların onarım süreçlerinde halen belirli bir standardın ve kontrol mekanizmasının da bulunmadığını ifade eden Ünaldı, "Can ve mal güvenliğini direkt tehdit eden bu araçlar, ikinci el araç pazarında da birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla tek araç ortaya çıkarılıyor, şasi doğru onarılmıyor, patlayan hava yastıkları yenilenmiyor" ifadelerini kullandı.
Pert kayıtlı araçların trafikten çekildiğini, fakat ağır hasar kayıtlı araçlar için aynı durumun söz konusu olmadığını, bu sebeple trafiğe tekrar çıkışında kontrolünün sağlanmadığını söyleyen TOSEF Başkanı, aktif ve pasif güvenlik donanımlarının trafiğe çıkış öncesinde kapsamlı şekilde kontrol ve testlerinin zorunlu kılınmasını talep ettiklerini ve çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
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