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        Haberler Gündem Güncel Trafik timleri "kask" dağıttı | Son dakika haberleri

        Karacasu'da trafik timleri farkındalık için "kask" dağıttı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personelleri, kask kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ilçedeki kuryelere ve vatandaşlara 'güvenliğimiz için kask takmayı unutmayalım' diye uyarılarda bulunarak kask dağıtımı yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:09
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          Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personelleri, özellikle motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekmek ve motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

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          Ekipler, ilçedeki kuryelere ve vatandaşlara 'güvenliğimiz için kask takmayı unutmayalım' diye uyarılarda bulunarak kask dağıtımı yaptı.

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          Yetkililer, kaskın sadece motosiklet sürücüsünün değil yolcuların da can güvenliğini sağladığını belirterek tüm sürücülerin kask takma alışkanlığı kazanmasının önemine vurgu yaptı.

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          Vatandaşlar ve kuryeler, yapılan bu farkındalık çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken dağıtılan kaskların can güvenliğine katkı sağlayacağını belirttiler.

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