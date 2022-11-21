İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 09.20 itibarıyla trafik yüzde 53 olarak ölçüldü.