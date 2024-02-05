TRAFİK SON DAKİKA | İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu! Trafik yoğunluk haritası ile İstanbul trafiğinde son durum ne?

TRAFİK SON DAKİKA | İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu! Trafik yoğunluk haritası ile İstanbul trafiğinde son durum ne?

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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestr tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

E-5 KARAYOLUNDA YOĞUNLUK İHA'da yer alan habere göre okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 65 OLARAK ÖLÇÜLDÜ E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 65 olarak ölçüldü.