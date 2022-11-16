SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN 3 ŞART

Trafik sigortasında sorunları sürdürülebilir olarak çözmek için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetimi gerektiğini belirten Eroğlu, "Sorunları çözmenin iki yolu var. Trafikteki tüm basamakları havuza koyup zorunlu hale getirilmesi. Ancak vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17 bin acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Sonuç olarak tavan sisteminden serbest tarife sistemine geçişin bir gereklilik olduğunun altını çizen Eroğlu, 2010 yılında serbest tarifeye geçildiğinde 5 yılda riskli sürücülerin davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranının yüzde 36'dan yüzde 15'e düştüğü bilgisini verdi.

Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Bilgesi getiriliyor. 2025'ten sonra bu belgeyi ticari araç sürücüleri istendiğinde kullanacak.