Trafik ışıklarının olmadığı Sinop'ta 13 yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi Halis Arslan'ı, sokak köpeği "Köpük" yalnız bırakmıyor.
AA'nın haberine göre Arslan'ın yolu, yaklaşık bir yıl önce çevredeki esnafın Köpük adını verdiği sokak köpeği ile kesişti. Yanına gelince su ve yiyecek verdiği köpek, Arslan'ın o günden sonra mesai saatleri içindeki en sadık arkadaşı oldu.
Köpük, mesai boyunca Arslan'ın yanından ayrılmıyor. Arslan ile Köpük'ün dostluğu görenlerin de ilgisini çekiyor.
Polis memuru Halis Arslan, Köpük ile dostluklarının çok özel olduğunu söyledi.
Her gün yanına gelen Köpük'ü görmediğinde gözlerinin onu aradığını ifade eden Arslan, "Sabah işe geldiğimde beni aracımı park ettiğim yerde bekliyor. Gün boyu yanımdan ayrılmıyor" dedi.
Arslan, sabah ve öğle saatlerinde yemek yerken Köpük'ün de karnını doyurduğunu belirterek, "Kendi ihtiyacım olmasa bile veya görev icabı kavşaktan ayrılamasam da gözüm hep onda. Mutlaka onu doyurmalıyım. Kısa süre de olsa mesaiye ara verip Köpük'ü doyuruyorum" diye konuştu.
"DÖRT GÜN AYRI KALDIK, HİÇBİR ŞEY YEMEMİŞ"
Rahatsızlanan köpeğin bir süre Sinop Belediyesine ait barınakta kaldığını söyleyen Arslan, şunları aktardı:
"Son zamanlarda biraz rahatsızlanmıştı. Barınağa aldırdık, sağ olsunlar güzel bir şekilde tedavisi yapıldı. Yalnız Köpük'ün orada kaldığı dört gün süresince hiçbir şey yemediğini öğrendim. Aşırı üzüldüm. 'Böyle olmaz Köpük'ü tekrar yanıma getirin' dedim. Geldiğinde çok zayıflamıştı. Şimdi buluştuk, tekrar beraber görev yapmaya devam ediyoruz."
Esnaf Aynur Arslan da "Bizim de bir süredir dikkatimizi çekiyor. Halis Bey'i zaten biliyoruz, uzun süredir burada görev yapıyor. Şimdi Köpük ile görüyoruz devamlı ve çok mutlu oluyoruz. Dışarıdan bakınca çok güzel bir dostluk görüntüsü" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!