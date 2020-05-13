Trafik polisinin akülü araba süren çocukla diyaloğu gülümsetti

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatleri için getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklar adeta sokaklara ve parklara akın etti. Vali Salih Ayhan da Ethembey Parkın'da oynayan çocukları ziyaret ederek, horoz şekeri ve maske dağıttı.
Türk milletinin çok sabırlı ve fedakar olduğunu belirten Ayhan, "Bugün gördük ki çocuklarımız gerçekten parkları, doğayı özlemişler. Havanın da güzel olması nedeniyle bir anda herkes kendini sokağa atmış durumda." dedi.
Kuralara uymaya, tedbirler almaya devam edeceklerini söyleyen Ayhan, "Evet ilimizle ilgili bir sorun yok. Ciddi manada kontrol altında, vaka sayımız çok çok azaldı. Şu anda 20'nin altında. İkinci bir bulaşın olmaması için tedbirli ve dikkatli olmamız gerekir." diye konuştu.
- 3 yaşındaki Kaan trafik polislerine takıldı
Bu arada babasıyla dışarı çıkan ve akülü aracını süren 3 yaşındaki Kaan Alp Kaya'yı Ethembey Parkı önünde Vali Ayhan'ın programı için bekleyen trafik polisinin durdurması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Küçük çocuğu durduran trafik polisi, "ehliyetin var mı?" diye sordu.
Kaan Alp Kaya ile bir süre sohbet eden ve seven polis memuru, küçük çocuğun emniyet kemerini takmadan yoluna devam etmesine izin vermedi. Neşeli anların yaşandığı diyalog, çevredekileri gülümsetti.
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