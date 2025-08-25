Trafik polisine saldırdılar! O anlar kamerada

Olay, saat 14.00 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kasksız gördükleri bir motosikletliyi durdurdu.

Bu sırada işlem yapmak isteyen polis memuru, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; sırtı dönük polis memuruna koşarak gelen şüphelilerden birinin tekme ve yumruklarla saldırması yer alıyor. Bu sırada polisin de karşılık vererek şüpheliyi durdurmak istediği görülüyor.

Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38), M.S. (54), İ.S. (37) gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.