Trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü

İHA

Fecig kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi.

Barış Çakır idaresindeki W 42709 F idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan (42) olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Berkay Kurt (19) ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.