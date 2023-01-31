Trafik magandası bu kez otobüsteki yolcuya saldırdı!

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Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü

Trafikteki dehşetlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Çıkan tartışmada ise sürücü, otobüsteki yolculardan birinin üzerine aracını sürdü

Giriş: 31.01.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü önce şoförü sıkıştırdı sonra aracı üzerine sürdü - En son haberler
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DHA

Kadıköy'de otomobil sürücüsü seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Trafikte tehlikeye neden olan hareketi sonrası sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre sürücü otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine de otomobilini sürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOMOBİLİNİ YOLCUNUN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsü, uzun süre bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförünün tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle İETT otobüsünün önünü keserek durdurdu.

Otobüsteki yolcular otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu sırada otobüsten inen bir yolcu da sürücüyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle direksiyona geçen sürücü, otomobilini yolcunun üzerine sürdü. Yaşanan tartışma ve sürücünün otomobilini yolcunun üzerine sürdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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