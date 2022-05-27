Trafik kazasında traktör ikiye bölündü

Yasin Kırbıyık idaresindeki 06 BAB 836 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu'nda İhsan Cıvık'ın kullandığı 26 BD 836 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, Fatih Ceylan yönetimindeki 42 AIJ 519 plakalı tıra çarptı.

Traktörün ikiyi bölündüğü kazada sürücü Cıvık yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.